美众院司法委员会将展开川普弹劾听证

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（法新社华盛顿2日电） 美国联邦众议院司法委员会即将开始对总统川普的弹劾案拟定指控，4日召开的首场听证会，将着手判断调查阶段收集到的证据，是否达到美国宪法订定的弹劾标准。

根据众院的弹劾调查结果，川普被控非法寻求乌克兰协助获得可用来攻击国内政敌的黑资料，包括针对明年可能和他竞争总统大位的前副总统拜登（Joe Biden）。川普至今仍无法推翻这些指控。

众院司法委员会民主党籍主席纳德勒（Jerry Nadler）4日召开的听证会，将着手确认川普的行为是否达到「叛国、贿赂或其他重大犯罪和不当行为」的宪法弹劾标准。委员会预期将讨论至少4项弹劾理由，包括滥权、贿赂、藐视国会及妨碍司法。

率领众院弹劾调查的情报委员会主席谢安达（Adam Schiff）11月25日发布声明表示：「总统曾接受或谋求外国介入我国即将举行的选举。为了维护国家安全和选举的公正性，这起案件是刻不容缓的紧急事务。」

川普和共和党人仍持续将民主党的指控和发动的弹劾程序认定为政治「猎巫」。将在众院司法委员会带头反击的委员会共和党领袖柯林斯（Doug Collins）昨天在「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）节目上说：「这完全是浪费美国时间。」

白宫律师西波隆（Pat Cipollone）也在昨天致函纳德勒，告知川普方面不会派代表出席4日的听证会。但白宫并未排除出席其他场听证会，西波隆允诺将在6日结束前回覆纳德勒。

川普弹劾案可能进展快速，民主党据传想在年底前让众议院院会对弹劾进行表决。尽管白宫不让川普重要幕僚作证，也拒绝交出传唤的文件，但民主党人深信，他们握有强力证据证明川普行为达到弹劾标准。

一旦众院通过弹劾案，明年1月就可送交联邦参议院审理。不过，由于参院由共和党掌控，且需要高达2/3的同意票才能确定弹劾，因此川普非常可能顺利脱身。（译者：侯文婷/核稿：张正芊）

© 2019 AFP