美国亮绿灯 以色列计画拓展约旦河西岸屯垦区

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（法新社耶路撒冷1日电） 以色列国防部长班奈特今天表示，政府计画在约旦河西岸武装冲突热点希布伦市（Hebron）建设新的纯犹太人屯垦区。美国11月中才刚表示，将不再视此类社区为非法。

以方在希布伦拓展屯垦区的动作令巴勒斯坦极为不满，并指控美国总统川普实质上为以方的行径开绿灯。

政治立场属右派的班奈特（Naftali Bennett）表示，新屯垦区将让希布伦的犹太人口翻倍。

法新社报导，希布伦目前有800名犹太裔居民，受数百名以色列士兵保护。同住一市的还有20多万名巴勒斯坦人。

穆斯林和犹太人皆视希布伦为圣城，双方在此不时发生冲突。

以色列国防部表示，班奈特已对负责约旦河西岸以色列占领区事务的部门下达指令，通知希布伦市政当局「在综合批发市场处规划一个新的犹太社区」。

此市场位于曾经熙攘热闹的述哈达街（Shuhada Street），沿此街走可来到据称是圣经中亚伯拉罕和妻子撒拉的葬身地。述哈达街目前不对巴勒斯坦人开放。

巴勒斯坦解放组织（PLO）秘书长、资深谈判代表艾瑞卡（Saeb Erekat）指出，以方的新建设计画源于美国行政部门11月18日决定，不再视约旦河西岸的以色列屯垦区为非法。

美方此决定打破数十年来的国际共识，也就是此类屯垦区违背国际法，也阻碍以巴和平进程。巴勒斯坦人未来打算用以建立国家的土地，就包括约旦河西岸。

艾瑞卡在推特上以英文发表贴文指出：「这是美方决定合法化（以方）殖民后的第一个实质结果。」

以色列反屯垦区团体「即刻和平」（Peace Now）谴责以国政府的决定，并称其为「以色列控制占领区所显现的最丑恶面容」。

「即刻和平」发表声明指出：「为在25万名巴勒斯坦人之间维持800名（以色列）屯垦区居民的存在，希布伦有几条道路完全禁止巴勒斯坦人通行，他们因此被剥夺行动自由。」

以色列1967年夺取约旦河西岸，包括希布伦在内等城市，但行动合法性迄今未获国际社会认可，巴勒斯坦人也激烈反对以色列方面进驻屯垦。

值得注意的是，以色列此刻政治局势纷扰，总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和他包括班奈特在内的盟友，以及他们的政治对手，皆未能在4月和9月的大选赢得足够国会席次，以筹组可顺利运作的联合政府。国会因此必须在本月11日前找到解决方案，或者让国会再度解散，并举行12个月内第3次大选。

巴勒斯坦土地上以色列屯垦区的超过60万名居民，是班奈特所属「新右翼」党（New Right）的重要票源。（译者：陈韵聿/核稿：林治平）

© 2019 AFP