美国虽退出巴黎气候协定 裴洛西强调仍将共抗暖化

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（法新社马德里2日电） 美国联邦众议院议长裴洛西今天率其他14位国会议员出席在马德里举行的联合国气候峰会，她强调尽管总统川普决定退出巴黎气候协定，美国多数人仍支持与各国共同对抗全球暖化。

裴洛西（Nancy Pelosi）表示，多数民主党总统参选人也支持巴黎气候协定所设定目标。

裴洛西在一场有众多气候变迁高风险国家元首出席的论坛上指出：「我们在此代表美国联邦众议院和国会告知各位：我们仍在，我们仍在。」她的发言获热烈掌声肯定。

尽管党内同志仍在众议院忙着处理川普弹劾案，裴洛西仍率领包括一名参议员的代表团来到西班牙马德里，向各国领袖强调美国仍有决心迎战气候变迁。

川普讥笑全球暖化为骗局，甚至取消前任总统欧巴马立下的多项气候和环境保护相关政策。

川普上月初正式通知联合国，美国将退出2015年巴黎气候协定。美国退出后，参加此协定的国家共计195国。

巴黎气候协定的主要目标包括将全球平均气温控制在较工业革命前水准升高不到摄氏2度或1.5度以内。

在欧巴马任内，美国在促成各国加入巴黎气候协定方面扮演重要角色。

© 2019 AFP