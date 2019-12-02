耶诞饰品印集中营挨轰 亚马逊遭波兰博物馆批不恰当

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（法新社华沙1日电） 波兰博物馆今天批评美国电商龙头亚马逊，贩售带有第二次世界大战时期纳粹德国奥斯威辛－比克瑙（Auschwitz-Birkenau）集中营图像的耶诞节饰品，认为此举并不恰当。

位于波兰南部前集中营区的博物馆，在推特贴出印有火车铁轨和营房图像的饰品截图，并要求亚马逊公司（Amazon.com Inc.）下架网站上这些商品。

这间博物馆推文写道：「贩卖带有奥斯威辛集中营图案的『耶诞节饰品』似乎并不恰当。将奥斯威辛印在开瓶器上的行为令人相当不安且不尊重。」

馆方后来表示，亚马逊似乎已下架这些商品，但馆方随后补上另则贴文，指出他们还发现其他类似商品。

那些包括一款「令人不安」的滑鼠垫，以及陶瓷制耶诞饰品上印制的运货车厢，曾是纳粹将犹太人送往集中营进行种族灭绝的交通工具。

纳粹德国在第二次世界大战时期占领波兰后建立了灭绝营，又称死亡集中营。

大屠杀所在地的奥斯威辛已成为纳粹德国对600万名欧洲犹太人进行种族清洗的象徵，1940年至1945年约有100万人在这处集中营遇害。

根据馆方说法，还有超过10万名非犹太人在此丧命，估计有23万2000名受害者是孩童。

© 2019 AFP