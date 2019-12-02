联合国秘书长在气候峰会吁勿罔顾暖化危机

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（法新社马德里2日电） 联合国秘书长古特瑞斯今天在气候峰会的开幕全体会议上表示，面对威胁自身文明的气候危机，人类必须在即时行动、追求希望，或是无动于衷、举手投降之间作出抉择。

古特瑞斯（Antonio Guterres）在联合国气候变化纲要公约第25次缔约方会议（COP25）登场时表示：「其中一条路径是投降，我们已在睡梦中跨上不归路，危及这个星球上每个人的健康与安全。」

「难道我们真心希望被铭记成埋首沙堆的世代，在地球燃烧时浪费时间？」

古特瑞斯在热切呼吁世人正视威胁时，也提及一长串令人忧心的迹象，包括世界气象组织（WMO）最近公布的最新数据。

世界气象组织表示，过去5年是有纪录以来最炎热的5年，而且大气里导致地球暖化的二氧化碳（CO2）浓度已达300万至500万年来未见的程度。

古特瑞斯说：「上次出现差堪比拟的浓度时，气温比今天高出摄氏2至3度，海平面也高出10至20公尺。」

古特瑞斯接着又说：「现在北极圈永冻层比预测早70年融化。南极洲融化速度是10年前的3倍，海平面上升速度比预期更快。而且全球超过2/3的巨型都市都靠海。」

根据近期研究，到2050年以前，全球会有超过1亿5000万人身处沿海洪患区。

2015年通过的巴黎协定呼吁抑制全球暖化幅度在摄氏2度以下，如果可能，应限制在1.5度以下。但联合国一份重要科学报告已把全球气候的安全门槛从摄氏2度降为1.5度。

去年联合国一份重要报告则指出，若要防止气温升幅超过摄氏1.5度，全球经济须在世纪中以前达成碳中和（carbon neutral）。

古特瑞斯今天也说：「如今最佳科学研究透过联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）告诉我们，超过那项标准（1.5度）会让我们落入浩劫巨变。」

© 2019 AFP