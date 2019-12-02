蒲亭与习近平启动首条俄中天然气管

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（法新社莫斯科2日电） 俄罗斯总统蒲亭今天与中国国家主席习近平透过视讯连线，在电视转播的仪式中启动连接俄中两国的首条天然气管「西伯利亚力量管道」（Power of Siberia）。

蒲亭（Vladimir Putin）表示：「今天非比寻常，不仅对全球能源市场，对贵我两国，对俄罗斯和中国来说，这都是真正的历史性事件。」

习近平则指出，这项计画是「我们两国间互利合作的典范」。根据俄国电视的翻译，他又说：「中俄关系的发展如今是，未来也仍将是我们两国外交政策的优先要务。」

主导这项计画的俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）负责人米勒（Alexei Miller）指称，将近有1万人致力建造这条巨大管道。

米勒在开通仪式下令工人打开阀门，让天然气从俄国边境进入中国。他宣告说：「天然气正进入中华人民共和国的管道系统。」

这条3000公里长的管道从俄罗斯西伯利亚东部偏远地区，经由边境城市海兰泡（Blagoveshchensk）进入中国的中俄东线天然气管道，中国境内管道的长度超过5000公里。

俄中两国在经历十年的艰苦谈判后，于2014年签署了一项为期30年的4000亿美元协议，以建设和营运这条管道。

这是俄罗斯天然气工业公司的最大合约。当管道于2025年完全运作时，每年将提供中国380亿立方公尺的天然气。

此外，俄罗斯也正计画不久后启动另外两条天然气管道，将绕过乌克兰增加对欧洲的天然气供应。

© 2019 AFP