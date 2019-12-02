香港反送中抗议 移居台湾寻觅新生活港人激增

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（法新社高雄2日电） 持续近6个月的香港反送中抗议，让香港居民纷纷移居海外寻觅新生活，回避家乡充斥的不确定感。其中有许多人把目光摆到附近实行民主的台湾。

台湾长期吸引想逃避疯狂步调与天价房租的香港人前来追求其他可能。但今年1至9月，获台湾给予短期居留和定居许可的香港人，数量较去年同期提升近3成，来到4000人以上。来自香港的投资也几乎翻倍。

27岁黄先生上月来到高雄寻觅开餐厅的好地点，为自己明年1月搬来台湾预作准备。他告诉法新社：「香港不再安全，你不知道明天会发生什么事。有太多外在力量能改变情势走向。感觉上现在情况无法再回到从前。我们看不见香港未来会往哪里走。」

台湾法律不承认庇护概念，也不接受难民申请，但香港人可透过投资签证等多种管道申请在台居留。

例如前系统分析师周忠明（Chow Chung-ming，译音）最近就透过投资新台币600万元的计画，取得在台居留许可。与澳洲、加拿大与美国等移民热点相比，600万元的门槛相对较低。

41岁的周先生选择搬到高雄，有部分就是受到租金较低吸引。低廉租金帮助他实现孩提梦想，于今年7月开了一家猫咪咖啡厅。

不过，台湾相对自由也是吸引周先生来台的原因。他说：「在台湾，言论自由是现在式。人民可以选举总统和立法委员，这是香港人没有的权利，而且我看不到（香港）有任何机会拥有。…我认为（香港）自由会持续紧缩，直到变成『一国一制」为止。」

这已不是香港首次出现外移潮。1997年香港主权移交前，就有许多居民出走国外；2014年香港「雨伞运动」失败后，也曾出现一波人数较少的外移潮。有人形容现况为「第3波」移民。

从商的37岁吕小姐之前经常参与反送中抗议，现在她也打算搭上「第3波」热潮搬来台湾，希望能给两岁女儿更好的未来。

吕小姐说：「我的情绪有好多起伏，我觉得我忍受的情绪超过自己的承受范围。我希望她（女儿）能接受更好的教育、享受自由，未来能实现梦想…我希望她能作选择，住在一座有希望的城市。」

对于台湾明年1月将登场的总统大选，部分远走他乡的香港人则希望，台湾能从香港反送中抗议学到一课。周先生说：「我还不能投票，但我希望大家把票投给能保护台湾的人。」

9月搬来台湾追求自由的30岁刘小姐也说：「我希望台湾人看到香港局势之后能够警剔，不要相信中共。他们的花言巧语听起来很棒，但一切都是谎言。」

© 2019 AFP