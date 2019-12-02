9名委国反对派议员涉贪污案 瓜伊多急割席

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（法新社卡拉卡斯1日电） 委内瑞拉反对派领袖瓜伊多今天刻意与支持自己的国会议员涉贪案保持距离，这让瓜伊多欲拉下现任总统马杜洛的努力雪上加霜。

委内瑞拉调查网站Armando.info稍早发布一份报导声称，9名支持瓜伊多（Juan Guaido）的国会议员涉及致信支持一名哥伦比亚商人李兹卡诺（Carlos Lizcano）。

李兹卡诺据报为哥伦比亚商人沙柏（Alex Nain Saab Moran）及其生意伙伴普利杜（Alvaro Pulido）效力。沙柏和普利杜等人因为建立「贪污网络」，从委内瑞拉负责食品分配的地方供应和生产委员会（CLAP）牟取不当利益，今年7月受到美国财政部制裁。

Armando.info报导，一群反对派国会议员涉嫌与哥伦比亚和美国当局接洽，要求他们对李兹卡诺网开一面，称李兹卡诺与沙柏和普利杜的非法行为无关。

瓜伊多今天在记者会表示：「贪污腐败是不被容忍的。」他说，9名涉案国会议员已被停职并接受调查。

委国反对派掌控的国民议会议长瓜伊多，因为Armando.info这则报导再度受到打击。自从瓜伊多1月23日自行宣誓就任临时总统，不承认马杜洛（Nicolas Maduro）连任后，他迄今仍无法借助初期凝聚的气势推翻马杜洛。（译者：吴升鸿/核稿：陈昱婷）

© 2019 AFP