全球贸易不确定性再现 亚股多收跌

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（法新社香港3日电） 美国重新对阿根廷和巴西开徵关税、扬言对法国徵收高额关税，并警告中国，若进行中的贸易谈判未能成功，华府就要采取新措施。由于全球贸易不确定性再现，亚洲股市今天多收黑。

市场原先乐观预期，北京当局和华府最终将达成局部贸易协议，以此作为更广泛协议的一部分。这种预期心理已带动全球股市数周涨势，华尔街股市多次创下历史新高。

但美国总统川普昨天表示，他将恢复对巴西和阿根廷课徵钢铝关税，因为这两个南美洲国家操纵汇率，对美国农民造成伤害。这则消息使投资人情绪受到打击。

不久后，美国官员警告，华府将对法国一批价值24亿美元的货品加徵高达100%关税。他们表示，法国课徵的数位税歧视谷歌（Google）、苹果（Apple）和亚马逊（Amazon）等美国科技公司。

美方把气泡酒、优格和洛克福（Roquefort）乳酪等货品列入课税清单，预计下个月就会开徵关税。同时，美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）警告，华府也在考虑对奥地利、义大利和土耳其采取类似行动。

多名分析师表示，美国以汇率为由恢复对巴西和阿根廷钢铝货品徵收关税，提高了美国以类似理由对中国采取报复措施的可能性。华府也指控中国操纵汇率。

此外，美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）告诉「福斯新闻频道」（Fox News），若美中在15日前没有完成第一阶段贸易谈判，美国将按计划于当天对中国货品课徵更多关税。这则消息增添投资人不安情绪。

东京股市日经225指数终场下挫0.6%，收23379.81点。香港股市恒生指数下跌0.2%，收26391.30点。另外，澳洲央行宣布维持利率不变，使投资人大为失望，雪梨股市收盘重挫2.2%。

首尔股市下跌0.4%，新加坡股市收跌0.5%。不过，上海综合指数上扬0.3%，收2884.70点。台北股市收涨0.3%。雅加达股市小涨0.1%。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2019 AFP