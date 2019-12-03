国际特赦组织：伊朗镇压示威酿至少208死

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦2日电） 国际特赦组织（Amnesty International）今天表示，伊朗民众上月因不满燃料价格飙涨而发起抗议，政府镇压期间据信造成至少208人死亡。

国际特赦组织说：「根据国际特赦组织收到的可信报告，在伊朗11月15日爆发示威活动期间，据信死亡人数来到至少208人。」国际特赦组织还说，实际的死亡人数可能更高。

根据国际特赦组织说法，新的统计数据让死亡人数增加近50人。总部设于伦敦的国际特赦组织说，德黑兰省沙赫里亚尔市（Shahriar）据报有数十人丧命，「是死亡人数最高的城市之一」。

伊朗突然宣布调涨燃料价格多达200%后，民众11月15日爆发抗议活动，但有关当局迅速将示威活动压制下来，还几乎全面封锁网路一周。

国际特赦组织的中东区域研究及倡议主任鲁瑟（Philip Luther）表示，这样的死亡人数就是「伊朗安全部队大开杀戒的证据」，呼吁国际社会一定要追究责任。

国际特赦组织说：「死亡人数这么多，几乎完全起因于使用武器。」

国际特赦组织还表示，根据搜集到的资讯，「受害者家属受到威胁，被告诫不得向媒体发言，或是替亲人举行葬礼。有些家庭也被迫缴纳高额费用，才能将亲人遗体运回」。

© 2019 AFP