帮农作物寻亲 科学家要找回野生品种的抗病基因

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（法新社巴黎3日电） 今天公布的研究显示，科学家持续寻找农作物的野生近缘种，希望强化作物对疾病与气候变迁的抵御能力。

人类为提供食物驯化野生植物已约1万年，但这么做的后果就是导致许多作物在过程中失去天然防御能力，以致它们、以及我们，都可能暴露在疾病和气候变迁的影响之下。

英国伦敦邱园千禧年种子银行（Kew Gardens Millennium Seed Bank）作物野生近缘（Crop Wild Relatives）计画协调员克基尔（Chris Cockel）表示：「我们生活在相互依存的世界，我们需要的所有多样性，不存在单一国家或地区。」

「在美洲、非洲或亚洲，其中一种作物的野生近缘种可能是抗病虫害的源头，未来可为大家带来好处。」

人类追求高产能的代价，就是基因多样性变少，而这往往让植物更容易遭到虫害、疾病，以及受到全球暖化和开发带来的极端气候影响。

藉着回溯稻米、马铃薯、燕麦、落花生等约28种食物的源头植物，研究人员在25个国家尽可能搜集了多样的种子，来填补现有基因银行的空缺。

致力维护作物多样性的国际非营利组织「全球作物多样性信托基金」（Global Crop Diversity Trust）的瓜里诺（Luigi Guarino）表示：「我们希望能尽可能地取得多样化…散居各地的族群即使只相隔数公里，基因上或许也会相当不同。」（译者：郑诗韵/核稿：刘淑琴）

© 2019 AFP