无人机记录 格陵兰岛冰湖无声消失

广告 继续浏览后续

(法新社华盛顿2日电) 格陵兰岛冰原位于极地,部分冰层表面在夏天融化成湖,当湖底出现裂缝,湖水急速排干,此现象在气候变迁影响下可能越加频繁,一个研究团队利用无人机把这个过程记录下来。

格陵兰岛冰原厚度至少一公里,部分表面在夏季融冰,形成上千个小湖泊,属正常现象。

当湖的边缘碰上冰层裂缝,湖水就开始排掉,过程仅仅数小时,水流在冰层基部造成壶穴,最深可达一公里,冰原表面融出来的水流,在接下来的融冰季节期间,持续流入这个裂口,有些会形成世界上最大的瀑布。

这段过程很难亲身观察到,但一群来自剑桥大学(University of Cambridge)史考特极地研究中心(Scott Polar Institute)的冰河学者于2018年7月抵达格陵兰岛西北部的斯托尔冰河(Store Glacier)时,幸运地看到这段过程。

他们抵达现场之后过了几天,在5小时内,有2/3的湖泊、约相当于500万立方公尺的水从冰原表面流入一道裂缝中。

无人机的空拍摄影功能捕捉到冰原前后不同的变化,显示一个深蓝色的椭圆形湖泊缩成一个较小、较浅、颜色转为浅蓝的圆形湖泊。

这项研究还有阿伯里斯特威斯大学(Aberystwyth University)及兰卡斯特大学(Lancaster University)参与,研究结果刊登在美国学术期刊「国家科学院学报」(Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS)。

研究主要共同作者之一的查德利(Tom Chudley)说:「无人机的用途是让我们能在科学家难以实地前往一些不安全地区时,取得这种高品质的测量结果。」

研究团队利用装设在无人机上的全球定位系统(GPS)进行地理定位,拼凑拍出来的数千张影像,依序用来建构出详尽的冰原表面3D重建图。

冰河在自身重量驱使下,会缓慢朝海洋滑动,前端接触到海洋时,就断裂成冰山。格陵兰岛作为全球最大岛屿,有80%覆盖在冰雪之下,这座岛对海平面上升的作用,有40%源于断裂的冰山,其余则是源于正在融化的冰河。

斯托尔冰河每年约前进600公尺。研究团队发现,湖泊突然干涸会暂时加快冰河移动的速度,约每天加快2到5公尺,流到冰层下的水就像一种润滑剂。

更令人惊讶的是,研究团队表示,这层水流的压力会把冰河高度抬升约55公分。

查德利说,气候变迁对格陵兰岛的影响越来越明显,会出现越来越多湖泊,湖泊面积会越来越大,在冰原温度偏低的区域,水位会越来越深,这些湖泊之中,有些就会开始排水。(译者:曾依璇/核稿:张晓雯)

© 2019 AFP