无人机记录 格陵兰岛冰湖无声消失

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（法新社华盛顿2日电） 格陵兰岛冰原位于极地，部分冰层表面在夏天融化成湖，当湖底出现裂缝，湖水急速排干，此现象在气候变迁影响下可能越加频繁，一个研究团队利用无人机把这个过程记录下来。

格陵兰岛冰原厚度至少一公里，部分表面在夏季融冰，形成上千个小湖泊，属正常现象。

当湖的边缘碰上冰层裂缝，湖水就开始排掉，过程仅仅数小时，水流在冰层基部造成壶穴，最深可达一公里，冰原表面融出来的水流，在接下来的融冰季节期间，持续流入这个裂口，有些会形成世界上最大的瀑布。

这段过程很难亲身观察到，但一群来自剑桥大学（University of Cambridge）史考特极地研究中心（Scott Polar Institute）的冰河学者于2018年7月抵达格陵兰岛西北部的斯托尔冰河（Store Glacier）时，幸运地看到这段过程。

他们抵达现场之后过了几天，在5小时内，有2/3的湖泊、约相当于500万立方公尺的水从冰原表面流入一道裂缝中。

无人机的空拍摄影功能捕捉到冰原前后不同的变化，显示一个深蓝色的椭圆形湖泊缩成一个较小、较浅、颜色转为浅蓝的圆形湖泊。

这项研究还有阿伯里斯特威斯大学（Aberystwyth University）及兰卡斯特大学（Lancaster University）参与，研究结果刊登在美国学术期刊「国家科学院学报」（Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS）。

研究主要共同作者之一的查德利（Tom Chudley）说：「无人机的用途是让我们能在科学家难以实地前往一些不安全地区时，取得这种高品质的测量结果。」

研究团队利用装设在无人机上的全球定位系统（GPS）进行地理定位，拼凑拍出来的数千张影像，依序用来建构出详尽的冰原表面3D重建图。

冰河在自身重量驱使下，会缓慢朝海洋滑动，前端接触到海洋时，就断裂成冰山。格陵兰岛作为全球最大岛屿，有80%覆盖在冰雪之下，这座岛对海平面上升的作用，有40%源于断裂的冰山，其余则是源于正在融化的冰河。

斯托尔冰河每年约前进600公尺。研究团队发现，湖泊突然干涸会暂时加快冰河移动的速度，约每天加快2到5公尺，流到冰层下的水就像一种润滑剂。

更令人惊讶的是，研究团队表示，这层水流的压力会把冰河高度抬升约55公分。

查德利说，气候变迁对格陵兰岛的影响越来越明显，会出现越来越多湖泊，湖泊面积会越来越大，在冰原温度偏低的区域，水位会越来越深，这些湖泊之中，有些就会开始排水。（译者：曾依璇/核稿：张晓雯）

© 2019 AFP