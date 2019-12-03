白头山变乌托邦 金正恩剪彩启用旗舰计画

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（法新社首尔3日电） 北韩国营媒体今天报导，国家领导人金正恩已主持白头山附近重大建设剪彩启用仪式。又名长白山的白头山是北韩民族的象徵，据称也是金正恩父亲、北韩前领导人金正日的出生地。

国营北韩中央通信社（KCNA）报导，金正恩「已竭尽心力把革命圣地三池渊郡（Samjiyon County）转变成社会主义乌托邦城镇 」。

北韩挹注巨大资源重建三池渊，当地是距离横跨北韩与中国边界长白山最近的城镇，工程规模庞大，包含革命运动博物馆、冬季运动训练场、蓝莓及马铃薯加工厂以及1万间公寓。

金正恩密切关注这项建设计画，曾多次造访那个地区，据报10月时还曾骑白马驰骋长白山头。

因为发展核武与弹道飞弹计画，北韩正面临多项国际制裁，KCNA把三池渊建设描绘成北韩韧性的展现。报导形容，北韩人民「尽管经历最艰难考验，仍沿着自己选择的笔直道路前进，丝毫没有动摇」。

KCNA社披露的照片显示，身穿黑色皮革风衣的金正恩在官员围绕下，主持剪彩启用仪式，背后还有父亲金正日的巨大雕像。

三池渊计画规模浩大，法新社记者目睹，兴建期间数以千计工人聚集在施工现场，其中许多人是士兵。

© 2019 AFP