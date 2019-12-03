纽西兰防外国势力影响选举 禁大额海外政治献金纽西兰

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（法新社威灵顿3日电） 因为担心外国干预明年的选举，纽西兰今天采取行动，将禁止大额的外国政治献金，以及会误导人的社群媒体广告。

纽西兰政府向国会提出法案，将禁止外国人对政党和候选人捐款超过50纽元（约新台币1000元）。

根据目前的法规，纽西兰外国政治献金的上限为1500纽元（约新台币3万元）。不过有些人表示，实际上有漏洞能将门槛提高到3万纽元（约新台币60.6万元）。

纽西兰司法部长李特（Andrew Little）表示，禁止的目的是要保护纽西兰的民主，免受日益增长的国际威胁。

他说：「我们必须维护选举诚信，这波调整将减少外国资金影响我们选举结果的风险。」

「我们不希望我们的选举像最近国外的例子一样，疑有外国势力在选举中产生作用。」

这波调整还包括要求线上政治广告，必须含有创作者的详细资讯。李特表示，此举目的是遏阻国外选举中「假新闻社群媒体广告泛滥」的乱象再现。

李特并未说明是哪些国家促使纽西兰决定调整禁令，但专家经常将矛头指向中国。

常驻在北京的纽西兰经济学家琼斯（Rodney Jones）今年稍早告诉纽西兰媒体Newshub说：「扩大在纽西兰的影响力符合中国的利益，那并没有错，那是强权国家在做的事。」

「这取决于我们，我们必须提前立下界线。」

美国情报单位认为，外国干预行动在2016年美国总统大选扮演重要角色，而加拿大今年一份情报报告发现，2018年主要民主国家的全国选举，半数都被网路攻击者锁定。

纽西兰2020年底将举行大选，中间偏左的总理阿尔登（Jacinda Ardern）将寻求第2个任期。

© 2019 AFP