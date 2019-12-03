脸书Google藉个资获利 欧盟初步调查

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（法新社布鲁塞尔2日电） 欧洲联盟执行委员会今天表示，已针对社群网站脸书（Facebook）及搜寻引擎企业谷歌（Google）利用用户个人资料的方式及用途展开初步调查。

欧盟执委会发言人说，相关问卷已经寄出，这是针对脸书及Google使用用户个资的初步调查程序一部分；「这些调查主要关注的是搜集、处理、使用个资的手段，以及如何利用个资获利，包括广告用途」。

欧盟执委会并未明确说明问卷寄发给哪些单位。初步调查的结果有可能导向正式调查。

脸书副总裁克莱格（Nick Clegg）在布鲁塞尔举行的一场记者会中被问到与调查有关的问题，他未直接回应，仅说全世界都有针对脸书的调查。

但克莱格提醒欧盟监理机构，在个资上，不要被有缺陷的推论误导，「你们常听人说个资就是石油，这句话很没用，因为个资和石油完全不像」。

他说：「个资不是你从地上汲取出来，灌入汽车引擎里燃烧之后就没了的东西。个资是可以无限分割、无限分享的东西。」

Google发言人以电邮回覆法新社询问时表示：「我们利用个资把服务变得更有帮助，以及提供相关广告，我们也给用户管理、删除或转移个资的控制权。」

美国有线电视新闻网（CNN）提到，脸书及Google都利用用户个资打造自己的广告生意，藉此赚取数千亿美元，而这两家企业如何利用个资，已成欧美相关监理机构的主要焦点。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP