蒲亭签新法惹议 记者部落客将列外国代理人

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（法新社莫斯科2日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天签署一项引发争议的新法，允许将独立记者与部落客列为「外国代理人」。批评人士称此举将侵犯新闻自由。

俄罗斯2012年早已通过立法，授权有关当局将媒体机构和非政府组织（NGO）列为外国代理人。外国代理人这个词隐含前苏联时代负面色彩，尤其1970和1980年代剑指那些被控收西方国家金钱的反对派。

如今新法的适用范围延伸到个人。根据俄罗斯政府官网公布的文件，新法将即刻生效。

外国代理人的定义为牵涉政治且接受国外资金，必须向司法部登记、出版物注记标示并提交详细文件，否则面临罚款。

9个人权团体对新法表达关切，表示这波修法可能不仅锁定记者，而且还针对获得奖学金、资助或来自相关媒体收益的部落客和网路用户。这9个非政府组织包括国际特赦组织（Amnesty International）和无国界记者组织（Reporters Without Borders）。

非政府组织上个月在联合声明中说，此法「进一步限制自由和独立媒体」，而且是「让反对派噤声的强力工具」。

法案撰写人曾表示，修法目的是让现行「外国代理人」相关法律「更臻完备」。

© 2019 AFP