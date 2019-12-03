马尔他揭弊女记者命案 家属要求总理接受调查

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（法新社马尔他首都瓦勒他2日电） 马尔他女记者加利西亚疑因揭弊惹来杀身之祸，她的家属今天要求警方调查总理慕斯凯特。此外，欧洲议会一任务代表团预定今晚将抵马尔他找寻真相。

女记者加利西亚（Daphne Caruana Galizia）2017年10月16日遭汽车炸弹攻击丧命，遇害前曾揭发马尔他富商芬内克（Yorgen Fenech）的公司与国内政要勾结。

总理慕斯凯特（Joseph Muscat）在整案的处理方式上引发诸多不满，昨天他表示，待明年1月选出接班人后将会请辞。

但身兼工党（Labour Party）党魁的慕斯凯特决定6个星期之后才交出政权，激怒了批评人士，他们要求慕斯凯特立即下台，指控他防碍司法，替一些涉案的政治高层护航。

加利西亚的儿子保罗（Paul）推文表示，家属已要求警方，不但要阻止慕斯凯特进一步涉入调查，也要「让慕斯凯特接受调查，如此才能揭发并保留所有证据」。

家属已向法院提出这项请求，但警方消息来源说，此一申请不会立即有答案。

家属声明说：「除了调查慕斯凯特可能是谋杀案嫌犯外，我们将运用所有法律补救措施，确保慕斯凯特不再涉入调查和刑事程序，直到他辞职为止。」

另外，欧洲议会代表团预定今天晚间抵达马尔他，将会见慕斯凯特、加利西亚家属以及警方任务专员，将在4日返回布鲁塞尔。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP