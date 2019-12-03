2019较工业化前高1.1度 暖化带来最热十年

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（法新社马德里3日电） 联合国世界气象组织（WMO ）今天发表年度评估报告，内容指出，气候变迁已超出人类适应能力，今年以来全球气温较工业革命前均温高出摄氏1.1度，这个10年即将成为史上最热10年。

世界气象组织说，2019年可能成为历来最热的前3年。燃烧化石燃料、建造基础设施、种植作物及运送产品等造成的人为排放，将让今年打破大气中二氧化碳浓度纪录，地球势必会进一步升温。

海洋负责吸收温室气体新增的9成热量，让全球海水温度也达历史新高，如今海水也比150年前酸25%，威胁数以十亿计民众赖以维生的重要海洋生态系统。

在格陵兰过去12个月融冰3290亿公吨助长下，全球平均海平面高度于去年10月达到历来新高。

随着过去40年的每10年都比前10年还热，气候变迁不只是未来世代要面临的问题，因为人类无节制的欲望与不计代价的消费，已让数以百万计民众身受其害。

报告中说，今年上半年有超过1000万人在自己国家内流离失所，其中700万人直接受到诸如风暴、洪水及干旱等极端气候影响。世界气象组织说，因极端气候新增的无家可归人口，到今年底可能增至2200万人。

世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）表示：「2019年再度发生天气及气候相关风险重创事件。百年一遇的热浪及水灾变得愈来愈常发生。」

在只比工业革命前均温高出摄氏1.1度的今年，欧洲、澳洲与日本已相继出现致命热浪，还有超级风暴重创非洲东南部，加州和澳洲也有失控野火肆虐。

© 2019 AFP