东奥圣火传递从福岛起跑 环团：起点附近辐射偏高

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（法新社东京4日电） 环保团体绿色和平组织（Greenpeace）今天表示，在日本福岛体育设施J-Village附近侦测到辐射「热点」。而J-Village就是明年东京奥运圣火传递的起点。

日本环境省则表示，这个区域大致安全，但环境省仍与在地社区讨论，于明年7月24日奥运开幕前进行调查。

绿色和平表示，他们的调查显示J-Village附近有数个区域辐射读数偏高，呼吁重新监测辐射，并持续进行清除行动。

日本政府亟思利用明年奥运展现福岛已从核灾复原。奥运圣火预计明年3月20日从希腊抵达日本，圣火传递活动预定3月26日从J-Village正式起跑。

J-Village距离2011年遭海啸毁损的福岛核电厂约20公里，原本设计目的为选手训练中心，灾后则被当成控制毁损反应炉及除役作业的后勤中心多年。在清除辐射污染作业结束后，运动中心今年4月全面恢复运作。

但绿色和平表示，他们10月26日前往当地离地1公尺地表上方进行监测，发现某些点的辐射值高达每小时1.7微西弗（microsieverts），高于全国安全标准0.23微西弗，而东京的正常读数约0.04微西弗。

绿色和平指出，若对地面进行监测，这些热点的读数则为每小时71微西弗。

然而J-Village网站今天显示，主入口的辐射读数为每小时0.111微西弗，其中一个球场读数为0.085微西弗。

绿色和平表示，已把调查结果送交日本政府，以及日本和国际奥运筹办机构。绿色和平明年也将发布这个区域的调查结果报告。

© 2019 AFP