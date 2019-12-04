为阿富汗鞠躬尽瘁 中村哲获颁荣誉公民

广告 继续浏览后续

（法新社东京4日电） 日本着名人道医生中村哲今天在阿富汗的一场枪击中丧生。他将35年人生奉献于治疗阿富汗及巴基斯坦民众，两个月前因为他在阿富汗的人道贡献，获颁阿富汗荣誉公民身分。

中村哲的座车在阿富汗东部南加哈省（Nangarhar）查拉拉巴市（Jalalabad）遭多名枪手开火攻击。他的胸腔右部中弹，在送往喀布尔（Kabul）附近巴格兰（Bagram）一家医院过程中，死于查拉拉巴（Jalalabad）机场。

73岁的中村哲出生于日本南部福冈市，于1984年前往巴基斯坦西北部白夏瓦（Peshawar），治疗巴国汉生病（旧称麻疯病）病患及生病的阿富汗难民。他热爱穿着南亚民族普什图族（Pashtun）传统服饰。

中村哲去年接受日本放送协会（NHK）专访时表示，他原定派驻「5或6年」、「原本计画是当我结束后就回家」、「我们没有（手术和复健的）适当设施，但我不能这样走开，抛弃这些民众。」

中村哲先是成立了非政府组织白夏瓦会（Peshwar Kai），后于1991年在阿富汗偏远村庄开设诊所。白夏瓦会又名平和医疗团日本（Peace Japan Medical Services）。

然而，中村哲很快就体认到，除了治疗急性症状本身，他需要在阿富汗治疗疾病的根源，并确认以更好灌溉来对抗营养不良，是他救援工作的重点领域。

他告诉NHK：「饥荒、干旱…医疗无法解决这些问题。我们了解到，我们需要超越狭窄医学领域。作为一个医生，没有比治疗患者以及让他们返家更好的事了。」

中村哲又说：「医院只能逐一治疗病患，但这（他的志业）可以帮助整座村庄。我喜爱看见一座重生的村庄。」

但中村哲也严厉警告，阿富汗面临沙漠化危险。他表示：「每年情况愈来愈糟。我知道阿富汗人民害怕失去逐渐变成沙漠的国家。」

中村哲因为和平及国际关怀，于2003年荣获素有亚洲诺贝尔奖之称的菲律宾「麦格塞塞奖」（Ramon Magsaysay Award）。

颁奖单位在表彰时指出：「中村哲在他热爱的艰困山丘上，竭力超越政治、宗教和种族，实践相互依存。他相信，对所有世人而言，这是和平之钥。」

在政治方面，中村哲曾直言不讳反对，2001年美国主导发动阿富汗战争推翻塔利班（Taliban）政权。

© 2019 AFP