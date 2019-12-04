任天堂与腾讯携手 中国版Switch下周正式发售

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（法新社上海4日电） 中国网路巨擘腾讯与日本电玩大厂任天堂（Nintendo）今天在上海举行发布会，宣布热门游戏机Nintendo Switch的中国版将于10日起正式发售，价格为2099元人民币（新台币9060元）。

市场先前预期中国版Switch即将在全球最大游戏市场发行，已激励任天堂今年股价走扬。

知名游戏「超级玛利欧兄弟」（Super Mario Bros）和「大金刚系列」（Donkey Kong）的开发人宫本茂透过影片表示：「长久以来，任天堂一直希望把任天堂游戏和娱乐提供给中国消费者。这个梦想如今实现了。」

任天堂今年稍早就曾表示正与腾讯合作在中国推出Switch。

腾讯不仅是中国线上游戏龙头公司，也是即时通讯和其他多种应用程式App服务的巨擘。而Switch因推出创新且适合阖家共玩的游戏，获得评论家和玩家好评，早已是全球畅销游戏机。

公司高层指出，中国版Switch下周发售时已安装「新超级玛利欧兄弟U豪华版」（New Super Mario Bros. U Deluxe Edition）游戏，「玛利欧赛车8豪华版」（Mario Kart 8 Deluxe Edition）和「超级玛利欧奥德赛」（Super Mario Odyssey）很快也会上架。

腾讯还说将致力充实中国版Switch的游戏阵容，包括提供中国人开发的游戏，明年中国版Switch可能有多达20款游戏可玩。

© 2019 AFP