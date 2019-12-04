伊朗总统：美国一撤制裁 即可谈判核协议

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（法新社德黑兰4日电） 伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）今天表示，只要美国先解除「非法」制裁，伊朗仍愿意进行核谈判。

罗哈尼在国营电视台的直播谈话中表示：「如果他们（美国人）准备好要搁置制裁，我们愿意展开谈判与协商，甚至是举行『5常加1』（P5+1）等级的领袖会谈。」

罗哈尼长期要求美国解除对伊朗施加的制裁，以利德黑兰重回P5+1协商模式。P5+1指的是由联合国安全理事会5个常任理事国加上德国，在2015年与伊朗达成核协议的多国集团。

罗哈尼表示：「我们遭受制裁。这种情况…是受犹太复国主义者和区域反动分子煽动所致。」他指的是以色列和沙乌地阿拉伯。

「这个情况…是白宫的残酷行径。我们别无选择，只能抵抗、坚决反对那些施加制裁的人。」

不过，罗哈尼强调：「与此同时，我们尚未关闭谈判窗口。」

罗哈尼指出：「我告诉伊朗全国，无论何时，只要美国准备好解除、搁置它错误、残忍、非法、不正确的恐怖主义式制裁，P5+1领袖就能立刻会谈。这方面，我们没有问题。」

具里程碑意义的2015年核协议要求德黑兰当局限制自身核计画，以换取免受经济制裁。

然而，自从美国总统川普2018年5月单方面退出协议并对伊朗施加制裁以来，核协议即面临崩解危机。

© 2019 AFP