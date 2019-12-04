传资料转存中国 美大学生告抖音

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（法新社旧金山4日电） 美国加州一名女大学生在一场集体诉讼中，控告中国短影音平台「抖音」（TikTok）大量收集私人用户资料，并将用户个资储存在中国。

法庭文件指出，「抖音」暗中汲取大量私密且可辨识个人的用户资料，并移转到中国的伺服器。

据「野兽日报」（The Daily Beast）报导，上周一名住在加州巴罗艾托（Palo Alto）的女大学生密斯提・洪（Misty Hong）在加州联邦法院向这个中国应用程式提出诉讼。

北京字节跳动科技有限公司（ByteDance Technology Co.）2017年9月上架影片平台「抖音」，在全球青少年族群中拥有广大人气。

法庭文件并宣称，「抖音」在用户未知悉、未经同意下背地里偷取用户内容，像是不打算发布的草稿状态影片。

这也是「抖音」最新面对的诉讼。根据纽约时报（The New York Times），11月初时，美国政府才针对他们启动国家安全调查。

密斯提・洪指控「抖音」未经同意撷取她的资料，包括她已拍摄但未发布的影像，并将收集的资料转移到与中国政府合作的公司的伺服器。

密斯提・洪代表美国约1亿1000万名下载「抖音」的民众提起诉讼。

© 2019 AFP