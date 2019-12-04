周五聚礼跑去野餐 马来西亚6穆斯林判刑入狱

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（法新社吉隆坡4日电） 媒体报导，6名马来西亚穆斯林因逃避周五聚礼跑去野餐，违反伊斯兰律法，遭判刑一个月，此事今天在宗教保守主义渐趋高涨的马来西亚再度引发关切。

马来西亚的男性穆斯林每逢周五必须参加聚礼，不过对于逃避聚礼的人施以这样的重罚则很少见。

马来西亚的马来文报章「大都会报」（Harian Metro）报导，6人的年纪介于17至35岁，他们在某个周五被发现在瀑布旁野餐。对穆斯林而言，每周五是最神圣的日子。

他们1日在东北部民风保守的丁加奴州（Terengganu）宗教法庭认罪后，也分别被判罚款2400令吉至2500令吉（约新台币1万8千元至1万9千元）不等。

这6人对判决提出上诉期间仍可获得保释。马来西亚人口以穆斯林占多数，依据马国的宗教律法，他们原本最重可能得入狱服刑两年。

人权团体捍卫自由律师团（Lawyers for Liberty）的马勒克（Zaid Malek）发表声明说：「据说他们是因个人因素而缺席周五聚礼，尽管这样的行为在穆斯林社会会被部分人士认为不适当，但是刑罚太超过了，不是解决问题的办法。」

马勒克并说，这桩判决抵触宗教事务部长的承诺，也就是着重罪犯的更生而非惩处。

© 2019 AFP