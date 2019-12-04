哈登狂砍50分破罚球纪录 火箭仍败给马刺

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（法新社圣安东尼奥3日法新社）美国职篮NBA休士顿火箭「大胡子」哈登今天狂砍50分，队友「威少」卫斯布鲁克（Russell Westbrook）也再拿下大三元，但仍以133比135在客场败给圣安东尼奥马刺。

哈登（James Harden）3天前对上亚特兰大老鹰时，曾在3节内飙砍60分，生涯4度单场拿下60分，追平篮球之神乔丹（Michael Jordan）纪录，名列NBA史上第3多，今天在马刺主场AT&T中心又再缴出50分。

另外，哈登本场罚球24投24中，打破例行赛罚球最高命中数且每球皆中的最高纪录，先前最高纪录是23罚23中，由传奇球员威金斯（Dominique Wilkins）在1992年创下。

哈登也打平达拉斯独行侠前球星诺威茨基（Dirk Nowitzki）于2011年西区决赛的24罚24中纪录（季后赛最佳纪录）。

火箭在正规时间结束前4分钟时，一度有10分领先优势，但随后马刺靠着板凳后卫沃克四世（Lonnie Walker IV）终场前连续两计三分弹，追平至115比115进入首次延长赛。

沃克本役是马刺表现最佳的球员之一，缴出28分、4篮板数据，助球队在第2次延长赛以135比133两分之差险胜火箭。

争议的是，哈登在正规时间第4节时，曾有一次快攻灌篮，球进后勾到篮网弹出，裁判当时认为这球不算，但事后承认误判。

© 2019 AFP