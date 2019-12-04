国会发传票欲调阅财务资料 法院判决再挫川普

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（法新社纽约3日电） 美国国会对总统川普进行弹劾调查，并发传票欲向银行与会计公司调阅川普的报税资料，纽约联邦上诉法院今天裁定两家银行必须向国会缴交川普的财务资料。

两个由民主党掌控的国会委员会4月发出传票，要求德意志银行（Deutsche Bank）和第一资本（Capital One）交出川普及其家属相关的财务纪录。

民主党人士与纽约检察官强制要求川普提供2011至2018年的报税资料，但他极力反抗，并提起诉讼以阻止银行配合缴交文件。

目前已有两家上诉法院裁定川普必须提供相关文件，包括会计公司Mazars USA所持资料，但最高法院尚未做出裁决。

纽约联邦上诉法院今天公布长达106页的判决书指出，银行必须遵行国会传票要求，但对于所要求文件数量之给予，法官也提出限制条款。

法官说，总统可以反对揭露某些特定文件，包含与国会目前调查无关的敏感个资。不过，这些例外也有所限制。

法新社报导，川普料将对这项判决发出挑战。

川普上月表示，将在明年总统大选前公布他的财务资讯，但未指明要公布哪些资料。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

© 2019 AFP