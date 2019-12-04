大罢工登场 法国国铁：90%高铁列车将停驶

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（法新社巴黎4日电） 巴黎大众运输公司工会宣布5日起无限期罢工，抗议总统马克宏改革退休制度，法国国家铁路公司也说，全国90%高铁列车（TGV）5日将停驶。法国媒体预料「黑色星期四」即将来临。

●9成铁路交通将陷瘫痪

法新社报导，法国国家铁路（SNCF）预期，9成区域列车以及巴黎地区的郊区路线，将会取消营运，而国际铁路交通也将「严重打结」。

根据铁路公司网站，将近半数欧洲之星（Eurostar）班次已取消，其中包含16班往返巴黎与伦敦的列车。

往返巴黎与布鲁塞尔的大力士高速列车（Thalys）有1/3运行；往瑞士方向的利里亚列车（Lyria）只有1班正常营运。

●不满改革退休制度

若情况持续下去，这将是自去年春天因不满当局改革法国国家铁路退休制度引发大规模抗争以来，最严重铁路罢工事件。国会最终通过了法国总统马克宏（Emmanuel Macron）的改革方案。

法国国家铁路表示，他们已租用巴士取代运量最大铁路线的列车，但也警告指出，他们没办法载运每一位持有车票旅客。

法国国家铁路已采取非比寻常措施，从5日到8日停售车票。工会先前誓言，直到马克宏撤回退休制度改革前，罢工行动不会罢休。

●飞机航班也遭殃

此外，法国民航局（DGAC）警告，受飞航管制员和其他人员罢工影响，5日将有20%法国航班将被取消。

●法媒直称「黑色星期四」

法国「巴黎人日报」（Le Parisien）预料，「那将会是交通运输的黑色星期四」。

法国教育部长布朗凯（Jean-Michel Blanquer）指出，他预期5日全国各地将会有55%教职员参与罢工，巴黎有78%教师罢工；仅30%学校能正常上课。

© 2019 AFP