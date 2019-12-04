川普对美中贸易协议浇冷水 亚股震荡

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（法新社香港4日电） 美国总统川普对于美中年底前是否达成贸易协议浇冷水，亚洲投资人今天在股市扩大卖压。

数周来市场原乐观看待美中接近达成部分贸易协议，先前白宫作如此表示。不过，川普最新说法是，他乐于等到明年11月的总统大选之后才与中国达成贸易协议。

川普抵达伦敦时对媒体说：「我没有定下期限。」

在形势紧张的北大西洋公约组织（NATO）高峰会前，川普这番谈话引发欧美股市一阵寒意。

美国以汇率操纵为由，对阿根廷与巴西再徵收高关税，并扬言对法国实施的数位税，美国也要课徵100%报复性关税，令投资人感到紧张。

美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）更警告，若美中在15日前没有完成第一阶段贸易谈判，美国将按计画于当天对中国货品课徵更多关税。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师卡崔尔（Rodrigo Catril）表示，关税议题又回来了，再度造成市场震荡。

亚洲各股市今天普遍下挫。香港、东京、雪梨与首尔股市都下跌逾1%，台北与上海股市各跌0.4%，新加坡股市跌0.5%、马尼拉股市跌0.8%。（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP