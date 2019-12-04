川普批北约脑死说讨人厌 法总统将炮口转向艾尔段

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（法新社伦敦3日电） 法国批北大西洋公约组织（NATO）策略如同「脑死」，美国总统川普今天批这种说法讨人厌，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）不但没有收回这句话，还加强火力把炮口对准土耳其。

北约成立70周年峰会将于伦敦登场，川普、马克宏与艾尔段（Tayyip Erdogan）之间的激烈交锋在会前炒热话题，可能让北约团结对抗俄罗斯与中国的努力失焦。

马克宏先前试图调整峰会议程，要求重新检视北约策略，但川普严词抨击马克宏的北约脑死说。

马克宏上月称北约处于「脑死」状态，应将重心多放在对抗伊斯兰主义恐怖分子，并重启与俄罗斯之间的战略对话；川普今天说：「我觉得这非常无礼」，称这是「非常、非常讨人厌的说法」。

川普警告：「没有人比法国更需要北约。对他们来说，发表这番言论非常危险。」

川普之后与马克宏同台时软化态度，但马克宏坚持他的说法，还指控土耳其与叙利亚的极端分子合作，为他与土耳其总统艾尔段将充满火药味的会谈定调。

马克宏与川普举行一对一会面时说：「我的说法引发许多人反应。我坚持我的说法。」

马克宏说：「如同我们所说的，今日我们的共同敌人是恐怖团体，我们在谈判桌上对于恐怖主义没有相同定义，我很遗憾我必须这么说。」他指出，土耳其攻打支持盟军对抗伊斯兰国（Islamic State, IS）的库德族民兵。

艾尔段已经怒火中烧，马克宏在两人会面前声称：「我现在看着土耳其，看着他们攻打与我们一同作战，且曾并肩对抗伊拉克与黎凡特伊斯兰国（ISIS）的盟军。有时候他们还与ISIS的代理人合作，这就是一个问题。」

艾尔段曾扬言，除非其他盟国宣称曾在叙利亚东北部与美国和法国部队对抗IS的库德族民兵是「恐怖分子」，否则将阻挠北约加强协助波罗的海国家防范俄罗斯的行动。

如果马克宏的北约脑死说将让会议火花四射，各界也普遍预期他将与艾尔段交锋，艾尔段前几天批马克宏自己才「处于脑死状态」。

马克宏与艾尔段今天将与德国总理梅克尔和英国首相强生举行四方会谈，强生发言人说，英相将强调北约团结的必要性。

© 2019 AFP