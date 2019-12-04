川普拟延后与中国达成贸易协议 亚股收跌

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（法新社香港4日电） 美国总统川普对美中年底前达成贸易协议的机会泼冷水后，投资人在全球股市扩大卖压，亚洲股市今天收盘下跌。

数周来市场普遍乐观预期美中即将达成局部贸易协议，先前白宫作如此表示。不过，川普昨天表示，他乐于等到明年美国总统大选之后，再与中国达成贸易协议。

川普于情势紧张的北大西洋公约组织（NATO）高峰会登场前，在英国伦敦发表这番言论，引发各界担忧地缘政治情势。欧洲各国和纽约证券交易所也感到一阵寒意，交易商竞相抛售手中股票。

此前，投资人已经感到非常不安，主因美国以汇率操纵为由，重新对阿根廷和巴西徵收高关税，接着扬言对法国实施的数位税，以课徵最高100%关税予以反击。

美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）也警告，若美中在15日前没有完成第一阶段贸易谈判，美国将按计画于当天对中国货品课徵更多关税。

亚洲股市今天全面收黑。香港股市恒生指数终场重挫1.25%，收26062.56点。东京股市日经225指数下挫1.05%，收23135.23点。上海综合指数下跌0.23%，收2878.12点。

雪梨股市收盘重挫1.58%。台北股市收跌0.18%。曼谷股市下跌0.14%。新加坡股市下跌0.42%，首尔股市下挫0.73%，雅加达股市收跌0.34%。（译者：李宛谕/核稿：陈昱婷）

© 2019 AFP