总理下台还不够 伊拉克民众持续反贪抗贫

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（法新社伊拉克迪凡尼亚4日电） 伊拉克街头数周来回荡着要求全面政权更迭的口号，但最初促使人民走上街头的，是这个全球石油资源数一数二丰饶的国家，却有着极度严重的贫困问题。

这是抗议民众在总理马蒂（Adel Abdel Mahdi）请辞下台后，持续示威的原因。他们认为，政府不解决猖獗的贪腐情况，就无法根除就业机会寥寥可数、公共服务不彰的问题。

伊拉克是石油输出国家组织（OPEC）第2大产油国，但世界银行（World Bank）表示，当地每5人就有1人身处贫困之中，更有1/4年轻人没有工作可做。

政府数十年来都是国内最大雇主，但近来也难以提供足够的工作机会给人数不断攀升的大学毕业生。伊拉克4000万人口约6成为年轻人，预计到2030年前人口还会增加1000万。

而随着各国逐步改用其他能源，伊拉克国家预算9成资金来源的重油出口，也将愈来愈不值钱，伊拉克前景更加灰暗。

目前示威者把高失业率归咎于「庇护系统」，工作机会是留给有钱行贿、有家族或党派关系的人，而非有实质能力的人。许多抗议民众认为，问题根源就出在政治阶级更热衷于赚钱、支付桩脚，而非改善伊拉克基础建设或人民生活。

根据监督团体国际透明组织（Transparency International）全球贪腐国家名单，伊拉克排第12。政府最近调查还发现，自2003年起，伊拉克已因盗用公款、假合约或幽灵员工薪资而损失超过4500亿美元的公款。

伊拉克什叶派城市迪凡尼亚（Diwaniyah）经济史教授哈拉夫（Moussa Khalaf）说：「伊拉克经济条件恶化是抗议主因，因为800万伊拉克人身处贫穷线之下。」

而在10月的大型抗议爆发前，已经有一系列骚动预告即将上演的冲突。

9月时，圣城卡巴拉（Karbala）、南部城市巴斯拉（Basra）及中部城市库特（Kut）的地方当局动手拆除违建屋。这些地点是300万伊拉克人的家，许多人是穷人中的穷人。

而在同一个月，库特当局查封一名年轻男子的流动摊贩后，让他绝望地自焚而死。

哈拉夫表示：「经济政策应根据科学及经济事实来运用资源，而不是根据特权或政治利益。」

因此即使马蒂辞去总理职务，抗议民众仍坚守街头及公共广场。巴格达解放广场（Tahrir Square）一名年轻示威者告诉法新社，把总理拉下台「当然不够」，「直到政权垮台，直到我们找到工作，直到我们有水有电，否则我们不会离开」。

另一名45岁名叫曼内（Hussein Maneh）的示威者也抨击政府失能多年，他说：「2003年以来，他们什么也没做，只看到贫穷人口变多、农工业破坏殆尽、学校与医院资源日益贫乏、宗派主义（confessionalism）兴起，我们的石油资源遭窃一空。」

© 2019 AFP