日本花王推喷射式面膜 超细纤维让肌肤保湿又透气

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（法新社东京4日电） 日本化妆品公司花王今天推出号称全球首创喷射式保湿面膜，由厚度仅人类头发1/100的超细纤维组成。但要入手这种尖端科技并不便宜，每台喷膜器要价5万日圆（新台币1万4000元）。

使用者擦上美容液后把这种纤维喷至脸上，很快就会形成一层半透明薄膜，让底下的皮肤犹如处在「温室」之中，既可润泽肌肤又不失透气。

这块「第2层皮肤」可以持续过夜，或是在大约1分钟后撕下。

根据花王公司护肤研究员内山雅普（Masayuki Uchiyama）：「这是全球第一个运用这类科技的美妆产品。」

内山也提到公司耗时10年才研发出这台手持式喷膜器。他说：「我们花了很多力气让机器体积缩小。」

内山表示，花王研究人员并非一开始就想到把这种超薄纤维科技用于皮肤造膜，具体材料为何属于商业机密，但研究人员知道肌肤在这种细薄纤维底下好几小时仍能透气，犹如处在温室环境中。

这类尖端科技并不便宜，每台喷膜器要价5万日圆。然而花王预测若这项科技被运用在医疗领域，美妆业绩可达1000亿日圆。

内山说未来这项科技可用于遮覆伤口，或是制造看不见的医用贴片。尽管类似科技早已存在，但内山称花王的技术有所不同。他表示：「我们的技术聚焦于纤维，更有弹性且更不易破裂，即使你在动也一样。」

© 2019 AFP