欧洲环保署：欧盟2020年环保目标 势必难以实现

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（法新社哥本哈根4日电） 欧洲环保署今天指出，欧洲联盟势必无法达成2020年的环保目标，但若尽速采取必要行动，则有可能分别达成2030年和2050年的目标。

联合国气候变化纲要公约第25次缔约方会议（COP25）2日在西班牙马德里开议，将持续至13日。欧洲环保署（EEA）在配合会议出版的报告中指出，尽管大部分原定2020年达成的环保目标势必已无法达成，尤其是在生物多样性领域，欧盟仍有机会实现为2030年和2050年设定的较长远目标。

报告强调，有鉴于生物多样性降低的程度令人忧心、气候变迁衍生的多方面冲击日益严重，以及天然资源遭过度消耗，欧洲必须在未来10年尽速行动。

报告指出，尽管1990至2017年期间，欧洲的温室气体排放量已减少22%，且再生能源的使用比例也提升，欧洲在环保领域仍有进步空间。

根据欧洲环保署，在为2020年设定的13个生物多样性政策目标中，只有两个达标：划设海洋保护区和陆地保护区。然而，物种、天然栖地、水生态系统、湿地和土壤状况的保护，以及化学物排放与空气和噪音的污染，仍令人担忧。

© 2019 AFP