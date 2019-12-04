气候变迁加剧极端天候 穷国富国同遭殃

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（法新社马德里4日电） 研究人员今天表示，气候变迁引发的极端天气去年侵袭多个国家，其中又以日本、菲律宾和德国受害最为惨重，马达加斯加与印度紧跟在后。

根据环保智库「德国看守」（Germanwatch）发布的最新版全球气候风险指数（Global Climate Risk Index）报告，日本2018年全年经历豪雨成灾、两波夺命热浪，以及25年来最强台风，导致数百人死亡、数千人无家可归，全国灾损金额超过350亿美元。

菲律宾北部则是于2018年9月遭受当年威力最大的5级强台山竹（Mangkhut）袭击，造成25万人流离失所，并引发致命山崩。

在德国，一场持久夏季热浪和旱象，再加上连续4个月均温比平常高出摄氏近3度，也导致1250人早死和50亿美元损失，当中又以农业灾情最重。

2018年的重大天气灾害显示，即使是全球最先进、最具韧性经济体，都可能逃不过全球暖化加剧异常天象的魔爪。

德国看守研究员谢佛（Laura Schafer）表示，最新科学已证实，气候变迁和极端高温发生的频率及严重性确实相关。他说：「举欧洲为例，现在出现极端高温的可能性是一个世纪前的100倍。」2003年一场长期热浪就在西欧各地夺走7万条人命，死者大多是法国人。

印度2018年也遭受致灾高温摧残，还发生百余年来最严重洪患和双重气旋肆虐，总计灾损近380亿美元。

不过，德国看守最新报告仍发现，过去20年来，还是全球最穷地区受创最严重，并以波多黎各、缅甸和海地受灾最深。主要致灾原因是热带风暴因海平面上升，变得更具破坏力。

2008年，缅甸光是一场纳吉斯（Nargis）气旋就夺走约14万人性命，摧毁240万沿海居民的财产。

在德国看守今天发布报告前，联合国辖下世界气象组织（World Meteorological Organization）昨天也证实，过去10年是有纪录以来最热的10年，而且光是今年就会有多达2200万人因极端天气流离失所。

世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）说：「2019年，天气与气候相关风险再度构成重大打击。以往的『百年一遇』热浪与洪灾事件，愈来愈常发生。」

尽管很难估算气候变迁对每宗灾害的影响有多深，但气候变迁的致灾特徵已益加明显。而现在的气温升幅较工业革命前仅多出摄氏1度而已。

按照目前趋势，地球均温还会继续提升摄氏3度；即使全球各国信守巴黎气候协定的减碳承诺，地表气温也会再提高2度。

英国牛津大学环境变化研究所副主任奥托（Friederike Otto）就指出：「我们现在连升温1.1度都无法适应。」

联合国气候变化会议本周正在西班牙首都马德里（Madrid）进行，虽说这已是第25年召开气候峰会，到目前为止，会议都未能获得各国许诺采取行动，减少助长全球暖化的温室气体。

英国布里斯托大学（University of Bristol）环境科学与政策副教授郝斯（Joanna House）说：「令人震惊的是，2019年气候变迁就已导致这么多人丧命、健康不佳、粮食安全堪虑和流离失所。更令人震惊的是，这么久以来对此采取的行动极少。」

© 2019 AFP