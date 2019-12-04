汰换波音757 联合航空订50架空巴新机

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（法新社纽约3日电） 美国联合航空公司今天表示，为了汰换现存老化的波音（Boeing）机队，已订购50架空中巴士（Airbus）A321XLR型飞机，预估总额为65亿美元（约新台币2000亿元）。

联合航空（United Airlines）表示，将在2024年交机的新空巴飞机，将用来汰换波音757-200飞机。

联航的这笔空巴订单，是对美国飞机制造商波音最新一次的重击，波音已经深陷其737 MAX相关的危机中。

波音737MAX型客机在不到半年间发生两起重大空难，一共夺走346条人命，在全球遭到禁飞。波音在中程航线市场目前没有新款飞机能与空巴A321 XLR较劲。

空巴今年6月才在巴黎航空展（Paris Air Show）发表最新客机A321XLR。

单走道客机A321XLR航程比上一代的A321LR多出15%，可作为长程宽体客机较省成本的替代选项。

联航表示，他们打算将这款新机用于从纽瓦克（Newark）/纽约和华盛顿的美国东岸枢纽出发，飞往其他欧洲目的地的航线。

一名不愿透露姓名的消息人士告诉法新社，因为波音缺乏中程航线市场的飞机，让联航改向空巴采购新飞机。

该消息人士说：「波音目前没有提供任何能取代757的飞机。」并补充道，空巴和联航的协商始于数个月之前。

目前专注于使其MAX机型飞机复飞的波音，因此已将新型飞机（NMA）可能的推出时间延迟到隔年。（译者：李晋纬/核稿：陈昱婷）

© 2019 AFP