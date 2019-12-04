英法加3国领袖闲聊 疑似嘲笑川普全被录下

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（法新社瓦特福4日电） 英国首相强生、加拿大总理杜鲁道和法国总统马克宏等人昨天被拍到在白金汉宫（Buckingham Palace）一场晚宴中，疑似调侃美国总统川普在昨天稍早的记者会花了太久时间。

加拿大广播公司（Canadian Broadcasting Corporation）取得现场影片并配上字幕传到网路。

这段长达25秒的影片，为英国伦敦西北方城市瓦特福（Watford）举行的北大西洋公约组织（NATO）峰会定下基调。

影片中可以听到强生（Boris Johnson）问马克宏（Emmanuel Macron）：「那就是你迟到的原因吗？」

杜鲁道（Justin Trudeau）插话说道：「他迟到是因为他（疑似指川普）额外又开了40分钟的记者会。」

马克宏昨天稍早与川普进行峰会前的一对一会谈，但会谈因为媒体问答时间太过冗长而拖延许久，会中两人对于北约策略和贸易问题抱持不同意见。

这段影片中，马克宏似乎与强生、杜鲁道谈论这场记者会的趣事，英国安妮公主（Princess Anne）和荷兰总理吕特（Mark Rutte）则在一旁聆听。但马克宏背对摄影机，他的声音在一片喧嚣声中难以被听见。

杜鲁道描述川普团队似乎对于总统在记者会上的表现感到非常惊讶。他笑着说：「你们看见他（疑似指川普）团队的下巴都掉到地上了。」（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

© 2019 AFP