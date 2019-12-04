首度正式承认中国构成挑战 北约强调不想与北京当局为敌

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（法新社伦敦3日电） 北大西洋公约组织（NATO）将首次正式承认中国构成的「挑战」，但北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）今天坚称并不想与北京当局为敌。

史托腾柏格表示，中国日益壮大的军力，包括射程可达欧洲和美国的飞弹，意味这是个北约各国必须共同解决的议题。

北约29个成员国的领袖明天将签署峰会共同声明，点名中国崛起所构成的「契机和挑战」。

本届在英国伦敦郊区举行的峰会，标记北约成立第70周年。针对北约应如何因应中国，北约也准备了行动计画，并将于峰会通过这份内部报告。

史托腾柏格在伦敦一场活动中说：「我们如今体认到，中国崛起对所有成员国都带来安全上的影响。」

「中国有着全球次高的国防预算，并于近来大量展示他们全新且现代化的军力，包括射程可达整个欧洲和美国的长程飞弹。」

在中国国家主席习近平统治下，北京在外交关系上采取更为强势的态度，针对欧洲发动网路攻击并密探偷窃智慧财产的指控也愈来愈多。

而争议南海地区已成为北京和华府间一触即发的热点，美方并发言批评中国在南海的各项「威吓行为」。

北约的防御范围局限于欧洲和北美，但史托腾柏格表示，中国的影响力已开始来到欧美陆地。史托腾柏格说：「并非把北约搬到南海，而是考量中国日益逼近，他们前进北极非洲，并砸重金投资欧洲基础建设和网路空间。」

但他强调，北约全新做法「并非创造出新的敌人，而是分析了解并以平衡方式因应中国构成的各项挑战」。（译者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP