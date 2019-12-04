高更大溪地时期画作 逾3亿2000万卖出

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（法新社巴黎3日电） 拍卖公司表示，法国后印象派画家高更于大溪地生活期间完成的一幅珍贵画作今天在法国巴黎拍卖，以950万欧元（约新台币3亿2000万元）落槌，比原先估计的价格多出将近一倍。

高更（Paul Gauguin）与法属玻里尼西亚（French Polynesia）群岛上年轻女孩的关系，以及这名画家描绘女孩的方式，引发越来越多争议。在争议延烧之际，本次拍卖引起外界浓厚兴趣。

本次拍卖画作是高更于1897年完成的作品，名为「树」，在大溪地语中称作「Te Bourao II」。外界原预期这幅画会以约500万至700万欧元落槌。

法国艾德拍卖公司（Artcurial）说，买家是一名「国际收藏家」，且「树」描绘大溪地令人回味无穷的景色，这幅画将继续留在法国。「树」是少数由高更在大溪地生活期间完成，且现今还在私人收藏家手中流转的画作之一。

根据艾德拍卖公司的说法，最近一次在法国拍卖高更大溪地时期的画作是22年前。

近年来，高更在大溪地时期画作中所描绘对年轻女性的态度，引发越来越多关注。

英国伦敦国家美术馆（National Gallery）目前正在举办高更画展。这场展览「希望认真探讨高更的感情关系，并透过当代辩论的棱镜，反映殖民主义带来的影响」。（译者：李宛谕/核稿：陈昱婷）

© 2019 AFP