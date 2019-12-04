麦格塞塞奖得主 日本医生中村哲丧生阿富汗

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（法新社喀布尔4日电） 阿富汗官员今天表示，该国东部发生枪击造成6死，受害者包括日本医生中村哲。数十年来，中村哲致力于当地的援救工作，曾荣获素有亚洲诺贝尔奖之称的「麦格塞塞奖」。

现年73岁的中村哲为非政府组织白沙瓦会（Peshwar Kai）负责人，他在阿富汗东部南加哈省（Nangarhar）查拉拉巴市（Jalalabad）乘座交通工具时遭到多名枪手射杀。白沙瓦会又称为平和医疗团日本（Peace Japan Medical Services）

南加哈省省长发言人柯吉亚尼（Attaullah Khogyani）表示：「令人遗憾，中村哲医生今晨在武装攻击中受伤，已经伤重不治。」

官员指出，中村哲的胸腔右部中枪，在被送往喀布尔（Kabul）附近巴格兰（Bagram）的一家医院过程中，死于查拉拉巴（Jalalabad）机场。

除了中村哲，柯吉亚尼也提及：「有5名阿富汗人遭到杀害，其中3人是中村哲的保安人员，1人是驾驶，1人是他的同事。」

白沙瓦会人员福元满治（Mitsuji Fukumoto）在东京告诉记者，今天这场攻击的动机未明。他表示：「我们不知道这场攻击的背后原因，是否为单纯抢劫，或是利益冲突。」

中村哲因为数十年来从事救援工作，在日本广为人知。他于1984年前往阿富汗治疗难民中的汉生病（旧称麻疯病）病患，自此之后于阿富汗及巴基斯坦工作居住，共同创办白沙瓦会。

2003年，中村哲因为和平及国际关怀，荣获素有亚洲诺贝尔奖之称的菲律宾「麦格塞塞奖」（Ramon Magsaysay Award）。

中村哲热爱南亚民族普什图族（Pashtun）传统服饰，曾直言不讳反对2001年以美国为首的联军对塔利班（Taliban）发动的战争。

© 2019 AFP