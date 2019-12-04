G7在自家渡假村办挨批 川普：改在大卫营办

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（法新社伦敦3日电） 美国总统川普先前选择自己佛罗里达州的高球俱乐部作为明年6月的七大工业国集团（G7）峰会地点挨批，让他在今天表示，将让G7在他官方度假地点大卫营（Camp David）举行。

川普（Donald Trump）在北大西洋公约组织（NATO）峰会前，和G7成员加拿大的总理杜鲁道（Justin Trudeau）一起在媒体前露面。川普在伦敦告诉记者，「我们将在大卫营举办」G7峰会。

明年6月10日到12日的G7峰会由美国主办，川普原本打算在自己旗下位于佛州迈阿密的川普国家多罗高尔夫俱乐部（Trump National Doral Golf Club）举行，但在被指控透过美国外交活动牟利后，于10月放弃这个想法。

川普在10月推文说：「因为媒体和民主党人士疯狂、非理性的敌对态度，我们将不再考虑把迈阿密川普国家多罗（高尔夫俱乐部）当作2020年G7峰会的地点。」

川普提出在大卫营办峰会的可能性，尽管白宫幕僚长穆瓦尼（Mick Mulvaney）表示大卫营「太小又太远」。大卫营位在马里兰州，是美国总统官方度假地点。

批评川普的人声称，诱导各国领导人光顾自家高尔夫俱乐部的举动触犯美国宪法，因宪法明文禁止美国总统从外国政府收取「报酬」。

川普否认这项说法，但在国会议员推动立法，寻求删减所有在多罗高举行G7峰会的联邦经费后，川普只能认输改变初衷。

© 2019 AFP