不满FCC祭补助禁令 华为向美法院提诉

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（法新社深圳5日电） 中国电信设备巨擘华为今天表示已向美国法院提出申诉，要求推翻美国禁止乡村地区电信业者申请使用85亿美元联邦基金购买华为设备的命令。

美国联邦传播委员会（Federal Communications Commission, FCC）主席派伊（Ajit Pai）上月祭出补助禁令时表示，华为与中兴通讯「与中国共产党和军方机构关系密切」，因此构成国家安全威胁。

普及服务基金（Universal Service Fund）主要是用来补助美国乡村地区的电信服务与设备，尽管美国加强打压华为，华为设备还是主宰乡村市场。

华为法务长宋柳平在华为深圳总部召开的记者会上说：「华为是中国企业，这是（华府）唯一藉口。」

在向美国上诉法院提出申诉前，华为3月也提出法律诉讼，声称2019年的美国国防法案「违宪」，这项法案禁止政府机关购买华为设备、服务或与华为客户的第3方合作。

华府是因为华为创办人兼执行长任正非曾为中国军方工程师的背景，担忧华为可能构成安全威胁，而处处围堵华为。

在华为成为全球电信网路设备的领头羊，以及全球最大的智慧型手机制造商之一，还有在北京2017年通过法律强制中国企业在国安事务上协助政府后，美国对华为日益茁壮感到担忧。

美国官员指控华为违反美国对伊朗的制裁后，美国总统川普5月禁止国内企业与华为有生意往来，但川普提供一系列与华为有关暂缓措施，让偏乡地区的服务供应者有时间遵守禁令。

华为持续驳斥安全相关指控，称华府没有提供证据支持论点。

© 2019 AFP