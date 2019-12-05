公鹿127比103击败活塞 收13连胜

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（法新社底特律4日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿今天作客底特律活塞，公鹿球星「字母哥」安特托昆博狂砍全场最高35分，帮助球队终场以127比103击败活塞，收下近期13连胜。

首节打完活塞以24比22些微领先，但公鹿大军攻势随后爆发，第2节后段更打出一波13比2进攻高潮，半场打完公鹿以59比48夺回领先优势。

其中，比赛进行到第2节中段时，活塞「干篮哥」葛里芬（Blake Griffin）肘击安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），「字母哥」因此倒地，双方爆发口角冲突。

第3节开赛没多久，葛里芬再度杠上安特托昆博，当时安特托昆博面对双人包夹，重心不稳跌坐在地，葛里芬即从他面前「抬腿跨过」，这个举动引发公鹿球员不满，两队发生龃龉，场上充满火药味。

公鹿大前锋安特托昆博第3节个人挹注12分，助公鹿在进入决胜节前，以92比72大幅领先活塞。

来到第4节，公鹿维持凶猛攻势让活塞望尘莫及。活塞也无力回天，未能逆转比赛，公鹿终场就以127比103收下胜利。除了首节之外，公鹿其他3节得分皆破30。

安特托昆博此役拿下35分，抓下9篮板，队友密道顿（Khris Middleton）有17分、8篮板和5助攻表现；活塞德拉蒙（Andre Drummond）得到23分、14篮板和5助攻，葛里芬则有16分、10篮板和3助攻成绩。

战绩19胜3败的东区龙头公鹿，将连胜纪录推进到第13场，创下队史自1973年以来，最长的连胜纪录。

© 2019 AFP