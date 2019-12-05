北冕台风侵袭菲律宾 死亡攀升至13人

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（法新社马尼拉5日电） 菲律宾官员今天表示，北冕台风本周侵袭菲律宾以来，死亡人数增至13人。当局已证实台风相关死亡报导。

在北冕台风2日晚间登陆菲律宾以前，成千上万居住在无遮蔽或低洼地区民众已从住处撤离，当局称疏散措施挽救了民众生命。

北冕台风3日席卷菲律宾北部，强风吹倒树木，摧毁脆弱房屋，迫使马尼拉尼诺伊艾奎诺国际机场（Ninoy Aquino International Airport）罕见地关闭12小时。

当局昨天指出，有1人淹死，3人遭树木和飘飞物体击中后死亡。防灾官员并未提供其他受害者如何丧生的细节，但地方警察报告显示，部分受害者可能是淹死或遭树木压死。

国家灾害管理机关发言人提姆巴尔（Mark Timbal）表示，未发现新尸体，但随着现地报导获证实，死亡人数可能还会攀升。他告诉法新社：「死亡人数可能会增加，但我们希望并非如此。」

北冕台风已造成135间学校受损、近1200栋房屋毁坏，在灾情最严重地区，农作物损失估计将近1600万美元。

菲律宾平均每年遭逢20个暴风雨或台风侵袭，造成数百人死亡，导致容易受灾地区民众处于持续贫困状态。

菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）预定今天视察受台风重创的毕科尔区（Bicol）。位于马尼拉以南的毕科尔区，主要由吕宋岛东南部的毕科尔半岛和邻近两岛屿组成。

© 2019 AFP