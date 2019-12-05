印尼男子婚前性行为遭鞭刑100下 打到昏厥

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（法新社印尼怡得5日电） 一名印尼男子因婚前性行为，今天被执行100下鞭刑。一度晕倒的他醒来后继续被抽打，直到完成100下鞭刑才被送往医院治疗。

尽管受到国际谴责，在苏门答腊岛保守的亚齐省（Aceh），按照当地伊斯兰律法（Sharia Law）规定，赌博、饮酒、同性或婚前性行为都被算做违法行径，遭公开鞭刑的现象屡见不鲜。

印尼是全球穆斯林人口最多的国家，其中亚齐省是印尼唯一实施伊斯兰律法的地区。

一名被判100下鞭刑的22岁男子，今天在昏倒前向执鞭的伊斯兰律法官员求情，不要再用藤条抽打他的背部。

男子一度陷入昏厥，醒来后经过简单的医疗护理，继续接受鞭打，鞭打结束才被送往附近医院接受治疗。

这名男子因被发现与一名女子发生性行为而被判有罪。女子及另名与她发生关系的男子也在亚齐省帝汶（Timur）地区的清真寺外，遭鞭打100下。

大约500名围观惩罚过程的群众在一旁起哄嘲笑，还有人大喊「用力一点，用力一点」。

人权组织抨击公开鞭刑是残酷行径，印尼总统佐科威（Joko Widodo）也呼吁结束这种行为，但这种惩罚方式在穆斯林居多数的亚齐省获得广泛支持。

© 2019 AFP