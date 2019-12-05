宪法专家告诉国会　川普犯下可予弹劾罪行

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（法新社华盛顿4日电） 美国国会对总统川普的弹劾调查今天进入新阶段，推动弹劾川普的联邦众议院司法委员会接棒举行听证会，3位宪法学者认为川普寻求外国干预美国选举，已构成可以弹劾的罪行。

不过，第4位作证的宪法学者表示强烈异议，坚称必须川普犯下重大罪行和行为不端才能加以弹劾，但目前的证据「极其不足」。这也反映出华府政界的分裂局面。

川普远赴英国出席北大西洋公约组织（NATO）高峰会，但仍批评众院司法委员会很「丢脸」，趁他不在华府时举行听证会，考量草拟弹劾条款。

白宫发言人葛里向（Stephanie Grisham）也推文反击，宣称出席这场「骗人听证会」的4位专家中有3位众所周知对川普有偏见。

民主党强力主张应该罢黜川普，原因是他滥用职权，施压乌克兰调查选举对手的黑资料。他们认为，建国元?在宪法中订有纠正这种恶行的方法，就是弹劾。

众院司法委员会如今将考量是否对川普提出弹劾指控，这场电视转播公听会颇具戏剧性，双方激烈争执，不只作证的宪法教授意见分歧，共和与民主两党议员更是立场分明，为了是否弹劾川普唇枪舌剑交锋。

北卡罗来纳大学（University of North Carolina ）法律学教授葛哈特（Michael Gerhart）、史丹佛大学法学院（Stanford Law School ）教授卡兰（Pamela Karlan）和哈佛大学法学院（Harvard Law School）教授费德曼（Noah Feldman ）都认为，川普的犯行已足以弹劾他。葛哈特表示：「我们3人意见一致。」

在民主党掌控的众议院，举行过听证会的情报委员会昨天才通过对川普的弹劾报告，详述有众多证据显示川普滥用职权和妨碍司法。

报告中指出，川普和他的私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）以及高级外交官和白宫幕僚以几个月时间推动计画，施压乌克兰总统调查民主党前副总统拜登（Joe Biden）。拜登目前在民主党初选声势看好，可能赢得提名在2020年大选与争取连任的川普对阵。

民主党籍的司法委员会主席纳德勒（Jerry Nadler ）在听证会开始时表示，川普「愿意为了个人政治利益危及我国的安全」，在2016和2020年都寻求外国干预美国选举。

葛哈特痛批川普说：「总统严重行为不端，包括行贿以及请求外国领袖帮忙，以交换他行使某些权力，此外他还妨碍司法和国会调查，这比以往任何总统的不当行为都还严重。」

他又说：「如果国会不弹劾他，那么弹劾程序便丧失所有意义，宪法精心规划用来防止美国土地上出现国王的机制也没有作用了。」

© 2019 AFP