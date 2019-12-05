枪杀非裔少年 疑犯反告家属伪证求偿

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（法新社迈阿密4日电） 手无寸铁的非裔少年马丁于2012年遭守望相助员齐默曼枪杀身亡，两造在自卫与谋杀之间攻防。齐默曼今天控告马丁的家属和律师找冒名证人做伪证，以陷他于罪，求偿一亿美元。

齐默曼（George Zimmerman）于2012年2月在佛罗里达州担任守望相助义工时，枪杀当时还是高中生的马丁（Trayvon Martin）致死，马丁当时走在回家路上，手上只有饮料和糖果，此外并无武器。

齐默曼自称他射杀马丁是出于自卫，但马丁的亲友坚持这是一起基于种族歧视的谋杀。

齐默曼的律师克莱曼（Larry Klayman）今天在声明中表示，齐默曼认为原告方找来的关键证人是冒名顶替，且提供虚假证词，因此控告马丁的家属、律师、州检察官等人，求偿一亿美元。

克莱曼说：「如果齐默曼基于据称是虚假证词而被误判有罪，就会面临无期徒刑，因此提告求偿额外的一亿美元。」

马丁家属的律师克鲁普（Benjamin Crump）抨击齐默曼的控诉毫无根据又鲁莽，企图从他人性命和悲伤中获利也很可耻。

克鲁普在声明中说，尽管完全没有任何可信证据支持那些稀奇古怪的主张，齐默曼仍想让众人相信他是一起幽深阴谋的无辜受害者。

克鲁普说：「这个捏造的说法蔑视所有逻辑，是时候终结这些没有根据的幻想了。」

马丁丧命后，这起事件在美国「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）运动起了推波助澜的作用。（译者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP