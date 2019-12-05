法国无限期大罢工 盼促马克宏撤回年改方案

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（法新社巴黎5日电） 法国工会今天展开无限期全国大罢工，造成国内大众运输、学校和其他服务瘫痪。罢工是为抗议总统马克宏将年金制度统一的改革计画，工会声称此举将迫使数以百万计劳工延后退休。

由于许多教师今天参与罢工或无法抵达学校，法国家长忙着安排子女看顾事宜。而火车、地铁和公车停驶，也造成许多上班族改为在家工作或干脆请假。

法国工会领袖已扬言将持续罢工，直到马克宏（Emmanuel Macron）取消他的年改方案。这项计画是中间派的马克宏为了大规模整顿法国经济所采取的最新行动。

法国总工会（CGT）秘书长马蒂内兹（Philippe Martinez）接受BFM电视台访问时表示：「马克宏所称非常重要的社会协商，实际上并未发生。」

法国高速铁路（TGV）和区域间火车约9成班次取消，法国航空公司（Air France）也取消30%的国内线航班和15%的国际线短程航班。巴黎的16条地铁线则有11条停驶，其余5条也只在上午尖峰时间提供最基本服务。

巴黎知名观光景点艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）同样因罢工关闭，并发表声明说：「我们没有足够员工让铁塔在安全情况下对外开放。」

这场罢工号称无限期，可能持续数天，令人回想起1995年11至12月法国政府和工会摊牌引发的大罢工潮，当时法国日常运作瘫痪约3周。

© 2019 AFP