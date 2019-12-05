爱子遭卷入川普弹劾案 梅兰妮亚推特反击

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（法新社华盛顿4日电） 史丹佛大学法学院教授卡兰今天在美国众议院的弹劾听证会上提及川普小儿子拜伦，护子心切的第一夫人梅兰妮亚．川普推文反击，表示未成年的拜伦应该享有隐私权，远离政治。

美国联邦众议院司法委员会今天针对川普涉及施压乌克兰政府调查政敌、前美国副总统拜登（Joe Biden）一事进行听证会。

卡兰（Pamela Karlan）在作证时表示，国王不会犯错，因为国王的话就是法律。但与川普所言相反的是，美国宪法第二条并未赋予他可以做任何事的权力。她接着指出，美国宪法未规定有贵族头衔，尽管总统可以将儿子命名为「拜伦」（Barron），但他不能让他成为「男爵」（Baron）。

卡兰的这番话立即引来共和党籍议员不满，卡兰随后也公开道歉，表示自己的说法是错误的，她只是希望川普能为自己的作为道歉。

人正在伦敦陪同川普出席北大西洋公约组织（NATO ）的梅兰妮亚（Melania Trump）随后透过推特反击。

她在推特上写道，「未成年孩子应享有隐私权，远离政治，卡兰你该为自己的愤怒与羞辱言词感到羞愧，居然利用孩子」。

© 2019 AFP