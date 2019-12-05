美中可能即将达成贸易协议 亚股收高

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（法新社香港5日电） 美国媒体报导，美国和中国可能在下周结束前达成贸易协议，激发投资人对美中贸易谈判重燃希望，亚洲股市今天一扫昨天阴霾收红。

美国总统川普3日暗示，他乐意等到明年美国总统大选后再和中国签署贸易协议。消息一出，原本期待见到协议的投资人被泼冷水，全球股市应声翻黑。观察家认为，美国国会通过香港和新疆人权法案，使得美中签署协议的可能性更渺茫。

不过，彭博新闻（Bloomberg News）报导，美国谈判人员预期，15日美国对1600亿美元中国货品加徵关税生效的期限前，两国应可达成贸易协议。

由于美国最新公布的就业和重要的服务业数据也令人失望，因此这项消息带给投资人亟需的鼓励。

AxiTrader分析师殷尼斯（Stephen Innes）在客户报告中指出，美国经济数据不强，在川普思考贸易谈判时扮演重要角色。「这些是总统必须捍卫的经济重要部分。而若数据更难看，也对他明年总统选情不利。」

香港股市今天收盘上涨0.6%，上海股市收高0.7%。日本首相安倍晋三今天宣布1200亿美元的振兴经济方案，东京股市应声收涨0.7%。

雪梨股市今天收盘劲扬1.2%，新加坡股市收高0.5%，威灵顿、台北、吉隆坡和雅加达股市也全数收红。但首尔和马尼拉股市收低。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2019 AFP