联合国：反疫苗运动 助长萨摩亚麻疹疫情恶化

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（法新社威灵顿5日电） 联合国儿童基金会（UNICEF）太平洋岛屿负责人今天表示，社群媒体巨头必须严厉取缔反疫苗接种贴文，这些贴文助长萨摩亚（Samoa）致命麻疹疫情恶化。

UNICEF地区代表耶特（Sheldon Yett）表示，推特（Twitter）、脸书（Facebook）和Instagram（IG）等网路平台上「极不负责任」的反疫苗接种讯息，加剧了萨摩亚爆发的麻疹疫情，自10月中旬以来已造成62人死亡。

耶特告诉法新社：「很明显地它们必需负起企业责任并展开行动，确保那些人民，特别是弱势族群能获得正确资讯，让孩童得以存活。」

在麻疹疫情爆发前，萨摩亚的疫苗接种率降至只剩略超过30%，远低于公认最佳接种率90%，这也使得该海岛国家极易受到感染。

世界卫生组织（WHO）把矛头指向反疫苗宣传运动。耶特表示，这项运动主要是由海外倡议人士在网路上展开。

「很不幸的是，这项运动在萨摩亚找到愿意相信的民众，那里有一部分人怀疑医疗保健服务品质，且可能不信任当地（疫苗）供应者。」

他说，来自诸如美国和澳洲等富裕已开发国家的运动人士，在网路上张贴反疫苗讯息，他们必须意识到自己的所作所为会对开发中国家带来冲击。

他在萨摩亚首都阿庇亚（Apia）表示：「这对萨摩亚孩童来说可能形同死刑，因为当地除了低疫苗接种率，可能还面临其他健康问题。」（实习编译：赵佩宇）

© 2019 AFP